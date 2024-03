Rhenus: Mega-Umschlag im Hafen Rotterdam

Die Schwergutverladung für den Kunden Neste erfolgte in Zusammenarbeit mit Nippon Express.

Eine besondere Verladung ist Anfang Februar am Rhenus Deep Sea Terminal in Rotterdam über die Bühne gegangen.Für den Kunden Neste hat Rhenus Port Logistics Netherlands gemeinsam mit Nippon Express Anlagenteile von ungewöhnlicher Größe umgeschlagen, die bei der Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff zum Einsatz kommen werden.Die Besonderheit des Projekts liegt in den Dimensionen: Fast 50 Meter lang, rund sieben Meter hoch und breit, und knapp 730 Tonnen schwer war einer der größten Teile, die mithilfe von Schiffskränen von der MV Anna Sophie gehoben wurden.Das ist eine Rekordgröße für das Deep Sea Terminal, das seit 2011 unter Rhenus-Flagge operiert.„Wir haben die Teile zunächst vom Schiff gehoben und mit vier selbstfahrenden Schwerlast-Transportmodulen (SPMT) vom Kai zu unserem Terminal transportiert.