Rhenus Gruppe erwirbt ITS Logistics Hungary

Mit der Übernahme der ungarischen Spedition ITS Logistics Hungary KFT festigt die Rhenus Gruppe ihre Position in Mittel- und Osteuropa.Die Transaktion unterstreicht den Anspruch des Käufers, den steigenden Anforderungen der Kunden in der Region mit hochwertigen Logistiklösungen gerecht zu werden. Die Speditionsfirma ITS Logistics Hungary KFT ist ein langjähriger Partner der Rhenus Gruppe.Beide Unternehmen haben bereits in zahlreichen Projekten erfolgreich zusammengearbeitet und dabei eine starke Beziehung aufgebaut.Die Übernahme markiert einen Meilenstein dieser Kooperation.

