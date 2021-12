Rhenus Gruppe entwickelt klimaneutrale LCL-Produkte

Die Rhenus Gruppe wird bis zum Jahr 2030 die Kohlenstoffdioxidemissionen aller ihrer LCL-Produkte neutralisieren.Ab 2022 wird die Fracht, die mit der Rhenus Consolidation Box vom Hildener Gateway aus verschickt wird, ohne zusätzliche Kosten für die Kunden klimaneutral gestellt.Der Service wird nach und nach an allen Gateways eingeführt, an denen Rhenus weltweit tätig ist. Nachhaltigkeit hat einen hohen Stellenwert in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens.„Wir sind nicht nur bestrebt, die Logistik für unsere Kunden einfach zu machen, sondern leisten auch unseren Beitrag zum Umweltschutz, indem wir beispielsweise in Nachhaltigkeitsprojekte investieren", sagt Jan Harnisch, Global Chief Operating Officer bei Rhenus Air & Ocean.

