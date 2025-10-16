„Rhenus Berlin I”: Meilenstein für die Onshore-Wind-Logistik

16.10.2025

Das 100 Meter lange Binnenschiff verfügt über einen speziellen Laderaum für große Rotorblätter und nutzt ein ressourcenschonendes Antriebskonzept mit der Option auf HVO100-Biokraftstoff.

„Rhenus Berlin I”: Meilenstein für die Onshore-Wind-Logistik Bild: Rhenus.webp
Am 30.September feierten Rhenus und Enercon die Taufe des neuen Schubleichters „Rhenus Berlin I“.Das speziell für den Transport der neuesten Generation von Onshore-Rotorblättern konzipierte Binnenschiff steht für multimodale, nachhaltige Logistiklösungen und die Verlagerung von Transporten für die Projektlogistik auf die Wasserstraße.Die „Rhenus Berlin I“ wurde zwischen April und September 2025 in der Stettiner Werft aus zwei vorhandenen Schiffsteilen gebaut.Das Schiff ist 100 Meter lang, 9,46 Meter breit und hat einen Tiefgang von 1,65 Metern.

