Rheincargo jetzt auch mit Bahnlizenz für Österreich

Die Europäische Eisenbahnagentur (ERA) hat RheinCargo eine einheitliche Sicherheitsbescheinigung für weitere fünf Jahre erteilt.Damit kann das Unternehmen neben den bestehenden Relationen in Deutschland und den Niederlanden nun auch Verkehre in Österreich durchführen.RheinCargo erhielt auch erneut die Genehmigung für die Beförderung gefährlicher Güter.„Wir freuen uns sehr, das Europäische Sicherheitszertifikat erhalten zu haben.Damit können wir unseren Kunden weiterhin durchgehende Leistungen über Grenzen hinweg anbieten – und jetzt auch in Österreich“, reagiert Wolfgang Birlin, der bei RheinCargo für den Eisenbahn-Bereich zuständige Geschäftsführer, erfreut auf die Entscheidung.

