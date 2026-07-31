Reder Gruppe packt drei Firmen unter ein Dach

Mit einer verschlankten und vereinfachten Struktur sieht sich das Traditionsunternehmen für weiteres Wachstum in seinen strategischen Nischen bestens aufgestellt.

Ab 1.August treten die drei Unternehmen Reder Transporte KG (Hörsching), Tazytrans Logistik GmbH (Ennsbach) sowie Erro Spedition- und Handelsgesellschaft mbH (Hörsching) unter dem gemeinsamen rechtlichen Namen Reder Transportlogistik KG auf.Damit setzt das oberösterreichische Traditionsunternehmen den nächsten strategischen Schritt in seiner Firmenentwicklung.Die neue Marke Reder Transportlogistik stehe für Kontinuität und Weiterentwicklung zugleich, sagt der kaufmännische Geschäftsführer Günther Reder.„Wir besinnen uns hier bewusst auf unsere Wurzeln, auf die Werte der gemeinsamen Geschichte.