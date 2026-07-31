Logwin Konzern wächst in einem anspruchsvollen Umfeld

Umsatzplus im ersten Halbjahr 2026; strategischer Ausbau der US-Aktivitäten stärkt das transatlantische Geschäft.

Der Logwin Konzern konnte im ersten Halbjahr 2026 seine Position in einem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld erfolgreich festigen.Getragen von einer stabilen Nachfrage nach internationalen Transport- und Logistikleistungen sowie höheren Luft- und Seefrachtraten sei der Umsatz auf 737,4 Mio.EUR (2025: 692,3 Mio.Euro) gestiegen, teilt das Transport- und Logistikunternehmen mit.Trotz geopolitischer Auseinandersetzungen und eines unverändert intensiven Wettbewerbsumfelds profitierte Logwin von einer stabilen Nachfrage, hinzugewonnenen Transportvolumina sowie dem weiteren Ausbau seines globalen Netzwerks.