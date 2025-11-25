Red Bull KTM Factory Racing setzt weiter auf DHL Express

Gemeinsam teilen die Partner seit 17 Jahren den gleichen Antrieb nach Exzellenz, Effizienz und Innovation.

DHL Express bleibt bis Ende 2028 Offizieller Logistikpartner des Enduro-Teams von Red Bull KTM Factory Racing“.Die Zusammenarbeit hat im Jahr 2008 begonnen und wird nun mit einer erneuerten Vereinbarung fortgesetzt.Als „trusted partner“ von Red Bull KTM Factory Racing sorgt DHL Express für den nahtlosen internationalen Transport von Teilen, Maschinen und Ausrüstungen, die die Rennaktivitäten des Teams weltweit am Laufen halten.Basierend auf gemeinsamen Werten wie Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit – Eigenschaften sowohl des Weltklasse-Rennsports als auch des Premium-Expresslogistikers – spielt die Partnerschaft eine entscheidende Rolle im Hintergrund.Kris Van Humbeeck – CEO DHL Express Österreich: „Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit KTM ist nicht nur eine geschäftliche Entscheidung, sondern auch ein starkes Bekenntnis zu unserem Engagement, gemeinsam mit unseren Partnern zu wachsen.