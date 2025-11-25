Red Bull KTM Factory Racing setzt weiter auf DHL Express

25.11.2025

Gemeinsam teilen die Partner seit 17 Jahren den gleichen Antrieb nach Exzellenz, Effizienz und Innovation.

Red Bull KTM Factory Racing setzt weiter auf DHL Express Bild: DHL Express / Von links: Robert Jonas, Director Offroad Racing KTM Racing GmbH; Kris Van Humbeeck, CEO DHL Express Österreich; Fabian Zöpfl, Offroad Manager Motorsports; Roland Winischhofer, CFO DHL Express Österreich;
DHL Express bleibt bis Ende 2028 Offizieller Logistikpartner des Enduro-Teams von Red Bull KTM Factory Racing“.Die Zusammenarbeit hat im Jahr 2008 begonnen und wird nun mit einer erneuerten Vereinbarung fortgesetzt.Als „trusted partner“ von Red Bull KTM Factory Racing sorgt DHL Express für den nahtlosen internationalen Transport von Teilen, Maschinen und Ausrüstungen, die die Rennaktivitäten des Teams weltweit am Laufen halten.Basierend auf gemeinsamen Werten wie Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit – Eigenschaften sowohl des Weltklasse-Rennsports als auch des Premium-Expresslogistikers – spielt die Partnerschaft eine entscheidende Rolle im Hintergrund.Kris Van Humbeeck – CEO DHL Express Österreich: „Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit KTM ist nicht nur eine geschäftliche Entscheidung, sondern auch ein starkes Bekenntnis zu unserem Engagement, gemeinsam mit unseren Partnern zu wachsen.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Emirates SkyCargo erprobt die Zustellung mit Drohnen

In Abu Dhabi hat die Airline eine Grundsatzvereinbarung mit dem Hersteller LODD getroffen. Erster Testflug ist erfolgreich verlaufen.

25.11.2025

Luftfracht: Kräftiger Schub für ITA Airways

Es wurden bereits mehr als 1.000 Tonnen Güter unter Lufthansa Cargo AWB Nummer von Rom-Fiumicino transportiert.

21.11.2025

Oberösterreich braucht einen leistungsfähigen Frachtflughafen

Zentrale Schritte zur Absicherung und Stärkung des Linz Airport sind bereits im Laufen.

20.11.2025
Anzeige