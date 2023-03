RCG und STRABAG bringen Hilfe auf Schiene

Um den Erdbebenopfern in der Türkei wirksam zu helfen, bündeln zwei österreichische Unternehmen ihre Kräfte.Die ÖBB Rail Cargo Group, führender Bahnlogistiker in Europa, und STRABAG SE, Österreichs größtes Bauunternehmen, werden ein Containerdorf in das Katastrophengebiet liefern, das in der Stadtgemeinde Gölbaşı errichtet wird.Es soll rund 30 Familien ein vorübergehendes Zuhause bieten.Mit einem Sonderzug der Rail Cargo Group rollen 30 STRABAG-Bürocontainer und drei Sanitärcontainer in die Türkei.Laut türkischen Behörden ist dies die größte Containerlieferung für die Region Adıyaman aus dem Ausland.

