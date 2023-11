RCG: Neues Equipment für die EVN-Bahnlogistik

Mit einer innovativen Variante des ACTS-Tragwagens startet die EVN in eine neue Phase im Schienengüterverkehr.Der erste Prototyp wurde in diesem Jahr ausgeliefert und befindet sich aktuell im Testbetrieb bei dem niederösterreichischen Energie- und Umweltdienstleister.„Die Aussichten sind vielversprechend – viele Kunden in der Entsorgungsbranche können davon profitieren“, so die ÖBB Rail Cargo Group (RCG).Die EVN ist ein führendes, internationales Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Maria Enzersdorf.Für den Partner BAWU, dem niederösterreichischen Abfallverband, werden mit der ÖBB Rail Cargo Group seit 20 Jahren Siedlungsabfälle zur thermischen Verwertung nach Dürnrohr transportiert.

