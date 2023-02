RCG: Lehrlingsaustausch mit der UnitCargo Spedition

Wie die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) bildet auch die internationale Spedition UnitCargo junge Menschen im Lehrberuf Speditionskaufmann/-frau aus.Seit März 2019 besteht zwischen der Güterbahn und dem Wiener Logistikunternehmen mit Fokus Internationale Lkw-Transporte ein Lehrlingsaustauschprogramm.Ziel ist es, den Lehrlingen einen praktischen Einblick in den jeweils anderen Transportträger zu geben.Die Ausbildungskooperation ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, damit die Branche auch in Zukunft von den jungen Zielgruppen wahrgenommen wird.In der aktuellen Jobrotation ist RCG Lehrling Moritz Kalchbrenner bei UnitCargo im Internationalen Logistikbereich eingesetzt, während UnitCargo Lehrling Laura Sertic bereits eine dreimonatige Praxiseinheit bei RCG absolviert hat, in der sie Einblicke in die Internationale Bahnlogistik erhielt.

