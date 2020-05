RCG integriert die Schweiz in ihr intermodales Netzwerk

Ab sofort bietet die Rail Cargo Group über den TransFER Wolfurt–Rotterdam einen zusätzlichen Stopp in Frenkendorf in der Schweiz an. an. Dabei laufen zwei Rundläufe wie gewohnt von Wolfurt über Kufstein nach Rotterdam und retour. Einen weiteren Shuttleverkehr führt der ÖBB Güterverkehr von Rotterdam via Frenkendorf nach Wolfurt.

In Frenkendorf gibt es Ent- und Belademöglichkeiten. Das ermöglicht die Mitnahmen von Transportmengen ex Frenkendorf nach Wolfurt. „Damit schaffen wir Anknüpfungsmöglichkeiten zu den Adriahäfen Koper und Triest sowie die direkte Anbindung an interkontinentale Warenströme zum bimodalen Terminal BILK in Budapest“, so die Rail Cargo Group.

Wolfurt besitzt nicht nur für die stark exportorientierte Vorarlberger Wirtschaft große Bedeutung. Vielmehr ist der westlichste Terminal Österreichs Knotenpunkt für die gesamte Bodenseeregion. So dient das Güterzentrum Wolfurt als Ausgangspunkt von hochfrequenten und direkten Transportmöglichkeiten zu den Nordhäfen Hamburg, Bremerhaven sowie zum niederländischen Hafen Rotterdam.

www.railcargo.com