R+C Seetransport punktet mit Standort in Salzburg

Das Unternehmen ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der deutschen R+C Seetransport GmbH & Co. KG mit Sitz in Bremen.

Die R+C Seetransport GmbH in Salzburg steht seit April 2021 unter der Leitung von Klaus Neubacher.Das Unternehmen versteht sich als Know-how-Lieferant in Transport- und Logistikangelegenheiten.Die Büroräume liegen in der Sigmund-Haffner-Gasse im Herzen der Stadt Salzburg.Mit dem lokalen Team soll es nun auch in Österreich auf Erfolgskurs gehen.„Wir machen Dinge, für die Importeure und Exporteure einen Spediteur brauchen.