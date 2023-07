Rainer Mittl verstärkt das Team von Dachser Austria ASL

Als Niederlassungsleiter in Graz verantwortet der erfahrene Logistiker die zielführende Positionierung neuer Luft- und Seefrachtangebote in Österreich.

Zum 1.Juni 2023 hat Rainer Mittl bei Dachser Austria Air & Sea Logistics die Rolle des Niederlassungsleiters am Standort in Feldkirchen bei Graz übernommen.Der 46-Jährige soll das Luft- und Seefrachtangebot des Logistikers am steirischen Standort stärker positionieren.Seine berufsbegleitende Ausbildung und das Master of Science-Studium „Executive Management“ geben ihm das notwendige Rüstzeug dafür.In seiner neuen Funktion verantwortet Rainer Mittel die zielführende Positionierung neu geschaffener Luft- und Seefrachtangebote im österreichischen Markt und somit den nachhaltigen Ausbau des Kundenstamms von Dachser Austria Air & Sea Logistics.