Die Leasinggesellschaft für Schienenfahrzeuge Railpool und Alstom haben einen Rahmenvertrag über 27 Traxx AC3- und Traxx DC3-Lokomotiven sowie eine Option für weitere 15 Neubau-Lokomotiven unterzeichnet.Die Maschinen sind für den Einsatz in Polen, Italien, Norwegen und Schweden bestimmt.Sie werden an den Alstom-Standorten in Kassel (Deutschland) und Vado Ligure (Italien) gefertigt und ab 2024 ausgeliefert.Neben der Investition in neues Rollmaterial wird Railpool neun weitere Traxx AC2-Lokomotiven der bestehenden Flotte nach Schweden und Norwegen verlagern.Dort betreibt das Unternehmen seit der Übernahme der Nordisk TogTeknikk AS und ihrer 100%igen Tochter NTT Sverige AB im Jahr 2022 drei eigene Werkstattstandorte in Oslo, Göteborg und Malmö.

