Rail Port Arad bekommt eine Luxemburg-Verbindung

Die Transportlösung von CFL Multimodal geht mit drei Umläufen in der Woche an den Start.

CFL Multimodal eröffnet am 8.Oktober einen Bahnservice zwischen dem intermodalen Terminal Bettembourg-Dudelange (LU) und dem Railport Arad in Curtici (RO).Mit drei wöchentlichen Umläufen verbindet die neue Strecke Westeuropa insbesondere mit Rumänien und generell mit dem Balkan und der Türkei.Die wachsende Zahl von Spediteuren und Produktionsstätten in Rumänien sowie die täglichen Verkehrsüberlastungen an der ungarisch-rumänischen Grenze hatten einen großen Einfluss auf die Entstehung dieser neuen Verbindung.Die neue Transportlösung soll die CO2-Emissionen im Vergleich zum Straßengüterverkehr um rund 22.