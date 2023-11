QSL startet mit neuem Lager in Bruck an der Leitha durch

Mit dem Umzug des alten Lagers der Quick Service Logistics Austria GmbH (QSL) von ihrem Standort im oberösterreichischen Pasching nach Bruck an der Leitha in das dortige Logistikzentrum CTPark geht auch ein signifikantes Wachstum einher.„Das 8.000 m2 große Objekt in Bruck an der Leitha ist in drei Temperaturzonen aufgeteilt.Je nach Kundenbedürfnis können wir dort nun Trocken- Frisch- und Tiefkühlware einlagern“, erklärt QSL-Country Manager Walter Gruber.Schon seit Oktober 2023 lagert, kommissioniert und beliefert QSL von Bruck an der Leitha aus namhafte Kund:innen aus der Systemgastronomie.

