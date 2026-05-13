Lufthansa Group: Fortsetzung der Flottenmodernisierung

Die hochmodernen Airbus A350 und Boeing 787 sind treibstoffeffizienter, leiser und emissionsärmer als ihre jeweiligen Vorgänger.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa AG hat bei seiner Sitzung am 11.Mai der Bestellung von insgesamt 20 neuen Langstreckenflugzeugen zugestimmt.Zuvor hatte der Vorstand beschlossen, zehn Airbus A350-900 sowie zehn Boeing 787-9 zu ordern.Die Auslieferungen erfolgen zwischen 2032 und 2034. Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG, sagt: „Mit der Bestellung von 20 weiteren Langstreckenflugzeugen investieren wir nachhaltig in die Zukunft der Lufthansa Group.