Lufthansa Group: Fortsetzung der Flottenmodernisierung

13.05.2026

Die hochmodernen Airbus A350 und Boeing 787 sind treibstoffeffizienter, leiser und emissionsärmer als ihre jeweiligen Vorgänger.

Lufthansa Group: Fortsetzung der Flottenmodernisierung Bild: Lufthansa Group
Der Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa AG hat bei seiner Sitzung am 11.Mai der Bestellung von insgesamt 20 neuen Langstreckenflugzeugen zugestimmt.Zuvor hatte der Vorstand beschlossen, zehn Airbus A350-900 sowie zehn Boeing 787-9 zu ordern.Die Auslieferungen erfolgen zwischen 2032 und 2034.  Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG, sagt: „Mit der Bestellung von 20 weiteren Langstreckenflugzeugen investieren wir nachhaltig in die Zukunft der Lufthansa Group.

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