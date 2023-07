Qatar Airways Cargo: Echtzeitpreise ohne Anruf und E-Mail

Die in Doha ansässige Fluggesellschaft bietet Kunden nun eine personalisierte Preisgestaltung in Echtzeit für jede über ihre Online-Buchungsplattformen angefragte Fracht, sodass direkt gebucht werden kann.

Qatar Airways Cargo bietet ab sofort in allen Online-Buchungskanälen ihres Netzwerks ein optimiertes Echtzeit-Preissystem, das auf PROS Smart Price Optimization and Management basiert.Das Echtzeit-Preismodul ermöglicht den Kunden des weltweit tätigen Luftfrachtunternehmens eine sofortige Online-Buchungsbestätigung mit genauen und personalisierten Preisen.Als Teil der Initiative „The Next Generation" legt die Digital Lounge von Qatar Cargo den Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit und einfache Bedienung, heißt es in einer Presseaussendung des Unternehmens.Man ermöglicht es den Kunden nun, Preise für Frachtsendungen zu ermitteln und zu buchen, ohne das Verkaufsteam direkt anrufen oder eine E-Mail schreiben zu müssen.Mit den PROS Smart Price Optimization and Management Lösungen versorgt Qatar Airways Cargo seine Online-Kanäle mit personalisierten dynamischen Preisen in Echtzeit und greift auf Live-Kapazitäten zu, um genaue und buchbare Preise anzubieten.