Q Logistics gehört jetzt zur Industrieholding Mutares

Die Mutares SE & Co. KGaA (München) hat zur Wochenmitte den Erwerb des Geschäfts der Q Logistics GmbH, einer Logistiktochter der Österreichische Bundesbahnen – Holding Aktiengesellschaft (ÖBB), abgeschlossen. Die Transaktion unterstreicht die Positionierung und Expertise der Industrieholding als Partner etablierter Konzerne für die Übernahme von Firmenteilen mit operativem Verbesserungspotential.

Q Logistics habe sich mit einem flächendeckenden Netzwerk in Österreich eine starke Position im Stückgut- und Warehousing-Bereich erarbeitet. Auf dieser Position aufbauend werde man nach der Übernahme gemeinsam mit dem lokalen Management und Team an der Implementierung und Weiterentwicklung eines Wertsteigerungsprogrammes arbeiten, schreibt Mutares in einer Aussendung.

„Wir sind überzeugt mit der Industrieholding Mutares einen erfahrenen, langfristig ausgerichteten, unternehmerisch denkenden Partner für Q Logistics gefunden zu haben. Mutares verfügt über die nötige Expertise und Erfahrung, um die erfolgreiche Entwicklung der Q Logistics sicherzustellen und ein nachhaltiges Konzept mit dem Management umzusetzen“, sagt Mag. Arnold Schiefer, CFO der ÖBB Holding AG

Mutares ist eine Beteiligungsgesellschaft, die mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa mit einem klaren Verbesserungspotential erwirbt. Anschließend unterstützt und entwickelt die Industrieholding ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Akquisitionen eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen.

Im Geschäftsjahr 2018 haben die Mutares-Beteiligungen einen konsolidierten Umsatz von 865 Mio. Euro erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeitende weltweit beschäftigt. Bei Q Logistics sind aktuell 920 Personen beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ gehandelt.

www.mutares.de; www.q-logistics.net