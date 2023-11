PTV Logistics berechnet neue Mautpreise vorab

Pünktlich zur Tarifanpassung bietet die Softwarefirma ihr Update in Deutschland und Österreich an. Zahlreiche Parameter fließen in die Kalkulation mit ein.

In seinen Produkten PTV Map&Guide und PTV Developer stellt das Softwareunternehmen PTV Logistics aus Karlsruhe ab sofort einen neuen Mautrechner für Deutschland und Österreich bereit.Er basiert auf den offiziellen Bekanntmachungen zu den Mauttarifen in den beiden Ländern.Das Update ermöglicht es Kunden, ihre Kosten auf Basis der neuen Mautgebühren zu berechnen und so die Höhe der anfallenden Belastungen verlässlich im Voraus zu beziffern.Die Erweiterung der Mautberechnung bietet Unternehmen pünktlich zur bzw.bereits vor Inkrafttreten der Tarifanpassung eine praktikable Lösung, um auf die neuen gesetzlichen Vorgaben in Deutschland und Österreich zu reagieren.