Projektladung bringt frischen Wind in den Hafen Koper

Die per Seefracht aus China gelieferten Komponenten für Windkraftanlagen stehen vor der Reise nach Österreich.

Im Hafen Koper hat am 25.März ein Schwergutumschlag der Sonderklasse begonnen.Ein Schiff aus China brachte Bauteile für sieben Windkraftanlagen in Österreich.In den kommenden Tagen werden 21 Rotorblätter mit einer Länge von 87 Metern am Stückgutkai im ersten Hafenbecken entladen.Danach wechselt das Schiff in das zweite Becken, wo die übrigen Komponenten gelöscht werden.