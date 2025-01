Prewave und Coface kooperieren bei Insolvenzprognosen

Die Wiener Supply-Chain-Intelligence-Plattform Prewave geht eine strategische Partnerschaft mit Coface ein, einem französischen Spezialisten für Kreditversicherungen und Risikomanagement.Die Zusammenarbeit soll das Debtor Risk Assessment (DRA) von Coface in die Monitoring-Plattform von Prewave integrieren und Unternehmen Einblicke in Insolvenzrisiken ermöglichen, um proaktive Maßnahmen für ihre Lieferketten zu ergreifen.Die Integration des DRA-Scores von Coface, der auf Finanzdaten, Zahlungsverhalten, Marktbedingungen und Unternehmensführungspraktiken basiert, verschafft Unternehmen Anbieterangaben zufolge einen umfassenden Überblick über die Insolvenzwahrscheinlichkeiten ihrer Lieferanten.Anstelle allgemeiner Risikokategorien wie „niedrig“, „mittel“ oder „hoch“ wird auf eine präzisere Berechnung der Eintrittswahrscheinlichkeit von Störungen gesetzt.Das liefert gezielte, umsetzbare Einblicke in Insolvenzrisiken sowie in andere Risikofaktoren wie Naturkatastrophen oder betriebliche Ineffizienzen.

