Premiere für China Eastern Airlines am Flughafen Wien

30.01.2026

Ab April 2026 erstmals Direktflüge in die historische Kaiserstadt Xi’an; dreimal pro Woche kommt ein Airbus A330-200 auf den Linienflügen zum Einsatz.

Premiere für China Eastern Airlines am Flughafen Wien Bild: Flughafen Wien-China Eastern Airlines / Mit China Eastern Airlines nimmt ab April 2026 eine der größten Fluggesellschaften der Volksrepublik China erstmals den Linienbetrieb nach Wien auf.
Der Flughafen Wien baut sein Langstreckennetz weiter aus.Mit China Eastern Airlines nimmt ab 20.April 2026 eine der größten Fluggesellschaften der Volksrepublik China erstmals den Linienbetrieb nach Österreich auf.Gleichzeitig wird Xi’an zum ersten Mal direkt ab Wien erreichbar.  China zählt zu den wichtigsten strategischen Fernmärkten des Flughafen Wien.

