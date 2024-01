Prangl überzeugt bei Mega-Projekt in Ungarn

In Nyíregyháza entsteht die erste europäische Fabrik eines südkoreanischen Herstellers von Batterietrennfolien.

Für Prangl Ungarn war der Neubau eines Produktionswerkes, in dem zukünftig Batterietrennfolien für Elektroautos produziert werden, ein interessantes Projekt.Zu den Aufgaben zählten die Montage der Stahlbetonkonstruktion sowie der Fassaden-Paneele.Ein 500 Tonnen Großkran kam ebenso zum Einsatz wie zwei nagelneue Allrad-Teleskop-Arbeitsbühnen, die gerade rechtzeitig für diesen Auftrag an Prangl ausgeliefert wurden.Mit einer Investitionssumme von rund 728 Mio.Euro ist die Fabrik eines südkoreanischen Herstellers von Batterietrennfolien für Lithium-Ionen-Batterien die erste in Europa.