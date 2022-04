Prangl manövriert 145-Tonnen-Behälter

Im Rahmen des Betriebszubaus einer Papierfabrik im ungarischen Dunaföldvár wurden die Spezialisten von Prangl beauftragt.Ein 145 Tonnen schwerer Yankee-Zylinder zur Trocknung von Papier musste in die Halle eingebracht und in seinen Standort – im wahrsten Sinn des Wortes – „eingefädelt“ werden.Denn Platz war durch die vorbereiteten Installationen Mangelware.Der Hauptakteur in diesem Fall war ein hydraulisches Hubportal.Dieses ist bei beschränkten Platzverhältnissen optimal und ermöglicht mit seinen mehrfach teleskopierbaren Hydraulikhebern und einem speziellen Schienensystem ein exaktes Positionieren der Last.

