Prangl erweitert die Präsenz am Balkan

In Serbien gründet das Unternehmen der Transport-, Hebe- und Logistikbranche eine eigene Gesellschaft namens Prangl Srbija d.o.o.

Aufgrund zahlreicher Anfragen und möglicher Projektpotenziale weitet die in Wien ansässige Prangl GmbH die Aktivitäten in der Adria-Region aus.Mit der Prangl Srbija d.o.o.mit Sitz in Belgrad wird eine eigenständige Vertriebsgesellschaft für Serbien eingerichtet.