Post startet emissionsfreie Zustellung in Innsbruck

Bild: Österreichische Post AG / Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik Österreichische Post AG, mit zwei der insgesamt 130 Zusteller:innen in Innsbruck.

Die Österreichische Post will bis 2030 landesweit vollständig CO2-frei zustellen.Dafür setzt das Unternehmen nun den nächsten großen Schritt.In der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck wird die Zustellflotte noch heuer vollständig auf E-Mobilität umgestellt. „Wir schaffen nicht nur zusätzliche E-Fahrzeuge an, sondern bauen auch die Ladeinfrastruktur und die Photovoltaikanlagen an unseren Logistikstandorten aus.Insgesamt investieren wir 3,3 Mio.