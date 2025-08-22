Post verhängt Annahmestopp für USA-Paketsendungen

Einzige Möglichkeit für den transatlantischen Warenverkehr bleibt der Service „Post Express International“.

Ab dem 26.August nimmt die Österreichische Post bis auf Weiteres keine Sendungen mit Wareninhalt für die USA (inklusive Puerto Rico) mehr an.Der letzte Tag für die Aufgabe ist somit Montag, der 25.August.Begründet wird das mit geänderten Zollbestimmungen in den USA.