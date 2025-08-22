Post verhängt Annahmestopp für USA-Paketsendungen

22.08.2025

Einzige Möglichkeit für den transatlantischen Warenverkehr bleibt der Service „Post Express International“.

Post verhängt Annahmestopp für USA-Paketsendungen Bild: Österreichische Post
Ab dem 26.August nimmt die Österreichische Post bis auf Weiteres keine Sendungen mit Wareninhalt für die USA (inklusive Puerto Rico) mehr an.Der letzte Tag für die Aufgabe ist somit Montag, der 25.August.Begründet wird das mit geänderten Zollbestimmungen in den USA.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Multisourcing-Trend bei den Kunden von A. Hartrodt

Das Unternehmen will die operativen Stärken weiter ausbauen und die Kunden in einem volatilen Umfeld bestmöglich betreuen.

21.08.2025

Shein und Lufthansa Cargo: Paarflug für Nachhaltigkeit

Verwendung von SAF, Maßnahmen zur Flotteneffizienz und die Prozessqualität bilden die Grundlage der Zusammenarbeit.

21.08.2025

Cargo-Umschlag am Flughafen Wien wächst 2025 deutlich

Im Vorjahresvergleich hat der Vienna International Airport heuer in den ersten sechs Monaten um neun Prozent mehr Fracht abgefertigt.

20.08.2025
Anzeige