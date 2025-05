Port of Antwerp-Bruges will ein Stück vom CEE/SEE-Kuchen

Vor 135 Teilnehmern machte der Port of Antwerp-Bruges am 15.Mai in Budapest auf sein breites Leistungsspektrum für die Wirtschaft in Zentral-, Ost- und Südosteuropa aufmerksam.Man sehe gute Chancen für die Vertiefung der Geschäftsbeziehungen mit ungarischen Industrie-, Handels- und Logistikunternehmen, verkündeten die Gastgeber Philippe Beaujean und Walter Holzhammer bei einer Abendveranstaltung.Dabei wurde explizit auf den Bahnshuttle auf der Verbindung von Zeebrugge nach Budapest und retour hingewiesen.Das Produkt von ÖBB Rail Cargo Operator bietet aktuell drei Rundläufe in der Woche für den Transport von kontinentalen und maritimen Sendungen.

