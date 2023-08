Polnische MLP Group plant City-Logistik-Projekt in Wien

Die MLP Group, ein auf Brachflächen spezialisierter Entwickler, Eigentümer und Manager von hochwertigen Gewerbe-, Industrie- und Logistik-Parks, baut ihre Aktivitäten in Polen, Deutschland, Österreich und Rumänien aus.Das bestehende Portfolio des Unternehmens umfasst aktuell 21 Parks.Strategisches Ziel bleibt es, das Angebot durch die kontinuierliche Entwicklung von Logistik- und urbanen Gewerbe-Parks zu erweitern.In der zweiten Jahreshälfte werden wir City-Logistik-Projekte in Poznań und Łodź (beide Polen) sowie in Wien in Angriff nehmen.In Deutschland planen wir die Stärkung unsere Präsenz im Ruhrgebiet, in Brandenburg und in Hessen.

