Polen: Betriebsstart im Hupac Terminal Brwinów

Die Anlage unterstützt den nachhaltigen Güteraustausch in Mittel- und Osteuropa und ermöglicht das weitere Wachstum des Kombinierten Verkehrs.

In dieser Woche startet der Betrieb im neuen Hupac Terminal Brwinów bei Warschau.Die Shuttlezüge werden Antwerpen und Duisburg mit Poznan/Gadki und Warschau/Brwinów verbinden.Auf der Strecke Duisburg <=> Warschau/Brwinów bietet der Service Transportmöglichkeiten für P400-Trailer.Der HTB Hupac Terminal Brwinów liegt in einem Logistikdistrikt rund 25 Kilometer südwestlich von Warschau.Die Anlage mit einer Umschlagkapazität in Phase 2 von 12 Zugpaaren pro Tag kann jährlich bis zu 180.