P&O Ferries: Fastgate-Service am Europoort Rotterdam

P&O modernisiert die Abläufe am Rotterdamer Frachtterminal Europoort durch die Einführung des „Fastgate"-Systems.Die innovative Lösung, die auf den Verbesserungen des Terminal Operating System (TOS) in Europoort aufbaut, soll die Abläufe durch schnellere Bearbeitungszeiten und eine effizientere Verfahren verbessern.Der Fastgate-Betrieb wird schrittweise über einige Wochen hinweg eingeführt, um Kunden, Fahrern und Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, sich an den neuen Prozess zu gewöhnen.Zunächst wird das Fastgate nur für den unbegleiteten Verkehr in Betrieb sein, in einigen Wochen soll der begleitete Verkehr hinzukommen.Das Fastgate-System umfasst eine neue elektronische Anzeige am Frachttor, ein Kameraportal, das alle in den Terminal ein- und ausfahrenden Fahrzeuge sowohl für den Straßen- als auch für den Schienenverkehr analysiert sowie eine automatische Nummernschilderkennung, Fahrzeugvermessung und eine vollständige 360-Grad-Aufnahme des Fahrzeugs und des Zustands der Einheit ermöglicht.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login