Plus 8,8 Prozent Gütermenge auf der Donau in Österreich

6,6 Mio. Tonnen Gesamtaufkommen in 2024; keine Änderung im Ranking der österreichischen Binnenhäfen.

Weitgehend sehr günstige Fahrwasserbedingungen beflügelten die 2024 über die österreichische Donau verschifften Gütermengen.So stieg die Gesamtaufkommen gegenüber dem Vorjahr um 8,8 Prozent auf 6,6 Mio. Tonnen und übertraf damit die jeweiligen Gesamtmengen der beiden vorangegangenen Jahre, wie der druckfrische „Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich 2024“ der viadonau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft aufzeigt.Gegenüber 2023 deutlich gestiegen sind die Mengen der Verkehrsbereiche Transit und Import um 33 Prozent beziehungsweise 10,2 Prozent.Auch die im Inlandsverkehr verschifften Mengen erholten sich um 6,1 Prozent, während sich die Exportmengen um 3,8 Prozent leicht verringerten.