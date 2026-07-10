Peter Kronberger bleibt an der Spitze der Steiermarkbahn

10.07.2026

So lautet das Ergebnis der nach den Bestimmungen des Steiermärkischen Stellenbesetzungsgesetzes vorgeschriebenen Ausschreibungsverfahrens.

Peter Kronberger bleibt an der Spitze der Steiermarkbahn Bild: StB
Das Land Steiermark ist alleiniger Gesellschafter der „Steiermarkbahn und Bus GmbH” (StB Bus) sowie der „Steiermarkbahn Transport und Logistik GmbH” (StB TL) als deren Tochter.Der Vertrag des derzeitigen, interimistischen Geschäftsführers Peter Kronberger, der die Agenden für beide Gesellschaften seit 1.Februar 2026 führt, läuft mit 30.September 2026 aus.Bei der gestrigen Regierungssitzung wurde der Eisenbahn-Experte für die nächsten fünf Jahre zum Geschäftsführer bestellt.

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