„Pegelhub“ zur Digitalisierung der Donauschifffahrt

Wasserstände (Pegeldaten) von Flüssen und Seen werden heute durch unterschiedliche Sensorik von diversen Herstellern gemessen und an zentrale Stellen übermittelt.Die benötigten Schnittstellen bedürfen hohen Anpassungsaufwand und die Weitergabe der Daten muss gesondert geregelt werden.Im Zuge des berufsbegleitenden Studiengangs „Software Engineering und vernetzte Systeme“ haben Studierende der FH Burgenland in Zusammenarbeit mit viadonau die Datendrehscheibe „Pegelhub“ entwickelt.Sie stellt eine moderne und offene Plattform für Pegeldaten dar.Die Idee dahinter ist, dass Pegel-Mess-Stellen die jeweiligen Pegeldaten über eine standardisierte IP-basierte Schnittstelle an den Pegelhub liefern.

