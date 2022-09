Paketlogistiker GLS ist neuer Partner von Myflexbox

Das anbieterunabhängige Smart-Locker-Netzwerk Myflexbox bietet ab sofort noch mehr Serviceleistungen für Kunden.Dank einer Kooperation mit GLS können Paketempfänger ihre Sendungen von GLS jetzt direkt in eine Myflexbox liefern lassen.Die Abholung ist kontaktlos und rund um die Uhr möglich.Retouren und ein schneller Versand sind garantiert.Mittlerweile gibt es an mehr als 320 Standorten in ganz Österreich Smart Locker von Myflexbox für das kontaktlose Empfangen, Versenden und Retournieren von Paketen und Waren.

