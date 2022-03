Paketlogistik der Post wuchs 2021 kräftig

Der Trend hin zu einer schnelleren Zustellung von Paketsendungen hält weiter an.

Bei der Österreichischen Post hat sich die divisionale Umsatzverteilung des Konzerns im Jahr 2021 wesentlich gewandelt.Mit 49 Prozent hat die Division Paket & Logistik mittlerweile den größten Anteil, gefolgt von der Division Brief & Werbepost mit 48,1 Prozent und der Division Filiale & Bank mit 2,9 Prozent.Der Paketumsatz erhöhte sich 2021 um 36,4 Prozent auf 1,24 Mrd.Euro, das organische Wachstum betrug dabei 14,2 Prozent.Maßgeblich dazu beigetragen hat sowohl die türkische Tochtergesellschaft Aras Kargo als auch ein starkes Geschäft in Österreich sowie in Südost- und Osteuropa.