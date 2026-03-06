Ostsee-Hafen Stettin erhält kräftiges Facelifting

06.03.2026

Rhenus-Tochter Bulk Cargo baut zwei neue Lagerhallen und kauft einen 65-Tonnen-Kran.

Ostsee-Hafen Stettin erhält kräftiges Facelifting Bild: Bulk Cargo
Mit einem Investitionsvolumen von 16 Mio.EUR baut Bulk Cargo – Port Szczecin, die größte Betreibergesellschaft im Hafen von Stettin, den Umschlagplatz an der Ostsee weiter aus.Das Programm umfasst Modernisierung und Neugestaltung von Hafenanlagen, darunter die Anschaffung eines neuen Krans, den Austausch des Fuhrparks sowie die Vergrößerung der Hallenflächen.Größter Baustein ist der Kauf eines Ardelt-Krans mit einer Tragfähigkeit von bis zu 65 Tonnen.Er wird zwei veraltete Geräte ersetzen, die nicht mehr den heutigen Betriebsstandards entsprechen.

