OÖ engagiert sich stark in der Lieferketten-Forschung

Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) will für nachhaltigere und krisenfestere Netzwerke sorgen. Land Oberösterreich übernimmt den Instituts-Vorsitz.

Mangelnde Verfügbarkeit von Rohstoffen, Medikamenten und Verpackungsmaterial: Durch die Corona-Pandemie oder den Krieg in der Ukraine hat es in der Vergangenheit immer wieder Probleme bei den Lieferketten und Produktionsnetzwerken gegeben.Genau mit dieser Problematik setzt sich das vor knapp einem Jahr gegründete Forschungsinstitut Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) auseinander.„Durch die Forschungsergebnisse des ASCII sollen drohende Engpässe möglichst frühzeitig erkannt und die Sicherheit und Verlässlichkeit von Lieferketten erhöht werden“, erklärt Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.Wie wichtig das ist, würden derzeit die Angriffe auf Frachtschiffe im Roten Meer zeigen.Denn damit seien Umleitungen von Schiffen auf Alternativrouten verbunden, was zu höheren Kosten und längeren Fahrzeiten führt.