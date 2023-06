Ontime Logistics jetzt auch am Flughafen Graz

Salzburger Speziallogistiker will Regionalmärkte in der Steiermark, in Kärnten und im Südburgenland besser bedienen.

Zusätzlich zu den Standorten in Salzburg, Wien, Oberösterreich und Tirol hat die Ontime Logistics GmbH jetzt eine weitere Niederlassung in der Steiermark eröffnet.Zwei Mitarbeitende kümmern sich ab sofort vom Grazer Flughafen aus um das Geschäft vor Ort sowie um Kunden aus dem Südburgenland und Kärnten.Schon im kommenden Herbst will Ontime Logistics in Graz auf vier Beschäftigte aufstocken.Denn die Erfahrung aus den anderen Bundesländern zeigt, dass auch immer mehr große Unternehmen, z.B.