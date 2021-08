Ontime Logistics arbeitet jetzt auch für BRP-Rotax

Bei der Ontime Logistics Speditions GmbH (Bergheim) erweitern die Firmengründer Kurt Posch und Roland Schäffner die Geschäftsleitung um drei Prokuristen in den Bereichen „Air&Sea“, „Road“ und „Finance“.Dadurch will man gewährleisten, dass die steigenden Erwartungen von Kunden wie FACC, TGW, Pöttinger Landtechnik, Fronius, Global Life Sciences Solutions Austria oder KTM auch in Zukunft erfüllt werden können.„Wir freuen uns, ab sofort auch mit BRP-Rotax in Kanada zusammenzuarbeiten und dürfen für sie die Logistik von Antriebssystemen aus Europa nach Nordamerika übernehmen“, berichtet Roland Schäffner, geschäftsführender Gesellschafter bei Ontime Logistics.Die punktgenaue Lieferung gelinge nur durch den engen Kontakt mit den jeweiligen Produktionsstätten und Auftraggebern.„Unser Credo im Hinblick auf Schnelligkeit und auf flexibel gestaltete und an Kundenanforderungen angepasste Arbeitsabläufe hat sich in der Pandemie bezahlt gemacht und soll auch in Zukunft so bleiben“, sagt Kurt Posch zur Firmenstrategie.

