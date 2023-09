ONE kommt jetzt auch nach Koper, Triest und Venedig

Ocean Network Express (ONE) hat den Dienst „Adriatic Israel Butterfly Loop" (AIB) gestartet.Der neue wöchentliche Feederservice verbindet die Nordadria mit Israel, Ägypten und Griechenland und eröffnet so neue Möglichkeiten für Kunden in Europa und im Mittelmeerraum.Als eigener Dienst von ONE soll der AIB einen zuverlässigen und qualitätsgesicherten Transport sowie Fahrplanintegrität bieten.Der Hafenrundlauf lautet wie folgt: Damietta - Koper - Triest - Venedig - Ancona - Piräus - Alexandria - Damietta - Haifa - Ashdod - Damietta.Der Rundlauf dauert 21 Tage.

