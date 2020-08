Österreichische Post hat große Pläne mit Aras Kargo

Seit 2013 ist die Österreichische Post mit 25 Prozent am türkischen Paketdienstleister Aras Kargo a.s. beteiligt. Bereits damals gab es die grundsätzliche Absicht und Übereinkunft mit der Gründer- und Eigentümerfamilie Aras, die Beteiligung zu erhöhen. Am 25. August erfolgte nun das Closing zur Anteilsaufstockung auf 80 Prozent. Die restlichen 20 Prozent verbleiben bei Baran Aras, der auch einen Sitz im Board der Aras Kargo innehat.



„Die Türkei ist ein sehr attraktiver, dynamischer und auch stark wachsender Markt, an den wir nach wie vor glauben und in den wir auch in Zukunft investieren werden. Die Aufstockung unserer Anteile bei Aras Kargo ist die konsequente Umsetzung unserer Strategie, dass wir in definierten Märkten wachsen wollen“, so DI Dr. Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post.



Für die Zukunft plant die Österreichische Post das Geschäft der Aras Kargo weiter auszubauen. Das Unternehmen ist mit einem durchschnittlichen Wachstum der letzten drei Jahre von 15 Prozent p.a. auf einem guten Weg. Der eingeschlagene Weg wird mit dem klaren Ziel fortgesetzt, die Position von Aras Kargo in einem sehr dynamischen Markt weiter zu stärken und in die kundenorientierten Lösungen des Unternehmens zu investieren.



„Wir planen jährliche Investitionssummen in dreistelliger Millionenhöhe in türkische Lira. Dank der Leistungen des Managements, der Mitarbeiter und natürlich der Familie Aras, ist es gelungen, Aras Kargo zu einem der führenden Paketdienstleister der Türkei zu etablieren“, ergänzt DI Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik bei der Österreichischen Post.



„Nach längerer Zeit mit einigen Konflikten, konnten wir nun mit unserem österreichischen Partner eine Einigung erzielen. Wir sind zuversichtlich, dass diese neuen Beteiligungsverhältnisse Vorteile für alle unsere Stakeholder und auch für unser Land bringen. Aras Kargo verfügt heute über eines der dichtesten Vertriebsnetze in der Türkei. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dieser neuen Konstellation unsere Marktstellung weiter ausbauen können“, so Baran Aras.

Über Aras Kargo

Gegründet 1979 Marktposition Nr. 2 Umsazu 2019 1.370 Mio TRY (rund 215 Mio Euro) Sendungsmengen 127 Mio. Pakete und 29 Mio. Dokumente p.a. Mitarbeitende 14.000 Logistikstandorte 28 Paketshops 1.000 Fahrzeuge 4.500

www.araskargo.com.tr; www.post.at