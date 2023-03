European Loc Pool (ELP), ein führender Anbieter von Leasing- und Wartungsdienstleistungen für Lokomotiven, hat zusammen mit Stadler Valencia die EU-Typenzulassung und die Genehmigung für das Inverkehrbringen der EURO9000 "Next-Generation-Lokomotive" in Deutschland und Österreich erhalten.Dies sei ein bedeutender Schritt nach vorn im europäischen Schienengüterverkehrssegment, wird in einer Pressemitteilung betont.Die EURO9000 ist eine Co'Co'-Mehrsystemlokomotive (15/25kV AC und 1,5/3kV DC) mit einer Anfahrzugkraft von 500kN und bis zu 9MW Leistung gepaart mit bis zu 1,9MW Diesel (2 x 950 kW Caterpillar C32 Motoren).Sie ist TSI-konform und hat eine Erstzulassung für den Betrieb in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, den Niederlanden und Belgien.Ausgestattet mit ETCS Level 2 BL3, seitlichen Fahrpulten in beiden Führerständen, 3kV DC Diesel-Boost-Betrieb bis 7,65MW, Funkfernsteuerung und elektronischem Zugangsmanagement, erlaubt der modulare Aufbau der EURO9000 den Einbau von zwei unabhängigen Antriebssystemen.

