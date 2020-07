ÖGNI Gold-Auszeichnung für das iLogistics Center Wien

Die ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft ) zertifiziert Gebäude mit hohem Mehrwert für die Umwelt sowie die Gebäudeeigentümer und -nutzer. Mit der Gold-Auszeichnung attestiert die ÖGNI dem iLogistics Center Wien von cargo-partner die Einhaltung hoher Standards im Hinblick auf ökonomische, ökologische sowie soziokulturelle Nachhaltigkeit.

Das iLogistics Center Wien wurde 2018 eröffnet und setzt mit seiner durchgehenden Holzbauweise ein starkes Zeichen für nachhaltige Architektur in der Region. Auf über 12.250 m² Lagerfläche bietet cargo-partner hier moderne Logistik- und Mehrwertleistungen für die Anforderungen von High-Tech-Geräten, Maschinen und Ersatzteilen an.

cargo-partner ist ein privat geführter Info-Logistik-Komplettanbieter mit einem breiten Portfolio an Luft-, See-, Landtransport- und Logistik-Services. Mit über einem Dritteljahrhundert an Expertise in Informationstechnologie und Supply Chain Optimierung entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Services für eine Vielzahl an Branchen, um Wettbewerbsvorteile für seine Kunden auf der ganzen Welt zu schaffen.

