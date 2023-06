ÖFB-Nationalteams setzen auf Kühne+Nagel als Partner

Der Logistikdienstleister geleitet die Teams sowie die Ausrüstung zu Spielen und an Trainingsorte.

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) und Kühne+Nagel haben eine Partnerschaft geschlossen, um die umfangreichen Transport- und Logistikdispositionen der Nationalteams im In- und Ausland noch effizienter und nachhaltiger zu gestalten.Für den ÖFB sei es besonders wichtig, im Sinne der gesellschaftlichen Verantwortung Synergien zu nutzen.Dafür sei das global in 106 Ländern tätige Unternehmen ein Garant.„Der ÖFB hat mit seinen Nationalteams ein sehr hohes Reise- und Transportaufkommen, und wir sehen es als unsere Verantwortung, diese so nachhaltig, aber auch zuverlässig wie möglich zu planen und abzuwickeln.Durch 130 Jahre Erfahrung und die weltweite Vernetzung ist Kühne+Nagel hierfür prädestiniert, sagt Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.