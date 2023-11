ÖBB und Vorarlberg stellen Weichen zu mehr Gütertransport

Kapazität am Cargo-Terminal Wolfurt soll bis 2029 verdoppelt werden; auch bei den Anschlussbahnen im Ländle liegt noch Potenzial brach.

In Vorarlberg sollen in Zukunft wesentlich mehr Güter mit der Bahn transportiert werden.Dieses gemeinsame Ziel verfolgen das Land und die ÖBB.Denn zurzeit liegt der Modalanteil der Schiene im Güterverkehrsaufkommen in Vorarlberg bei lediglich 10 Prozent.Auf Lkw entfallen 90 Prozent.Jedes Jahr rollen rund 3 Mio.