ÖBB TS, LTE und ELL errichten Servicezentrum im Großraum Wien

Um 10 Mio. Euro entsteht in Gramatneusiedl eine Halle mit 1.000 m² Fläche für die professionelle Instandhaltung von Lokomotiven

Die ÖBB-Technische Services GmbH (ÖBB TS), LTE Logistics & Transport Europe (LTE) und ELL European Locomotive Leasing (ELL) bilden mit der ETL Lokservice GmbH ein Joint Venture für die Errichtung und den Betrieb eines Servicestützpunkts für Lokomotiven. Das Investment beträgt rund 10 Mio. Euro.

Der neue Stützpunkt liegt am Schnittpunkt internationaler Schienengüterverkehrskorridore. Ab Herbst 2021 sollen dort moderne Lokomotiven instandgehalten werden. Die drei Partner bringen unterschiedliche Kompetenzen ein: LTE und ELL ihre modernen Lokflotten, ÖBB TS ihr langjähriges Know-how als etablierter und professioneller Instandhalter von Schienenfahrzeugen.

„Nach langen Jahren der Planung und einem weiteren Jahr Verhandlungen mit der Wettbewerbsbehörde in Brüssel geht das Projekt nun in die nächste Phase“, freuen sich Michael Benda und Andreas Mandl, CFO und CEO von LTE, dass nun die nächste Etappe in Angriff genommen werden kann.

„Mit der Errichtung der Werkstätte am Standort Gramatneusiedl, sichern wir uns einen strategisch günstig gelegenen Standort im Großraum Wien und schaffen zudem neue Arbeitsplätze in der Region“, sagt Sandra Gott-Karlbauer, Geschäftsführerin ÖBB TS. „In einer Halle mit einer Fläche von circa 1.000 m² und mit vier Arbeitsständen werden wir voraussichtlich ab Herbst 2021 mit State-of-the-art-Equipment alle interessierten Unternehmen betreuen können“, so Christoph Katzensteiner, CEO ELL.

Die LTE-Group zählt im 20. Jahr ihres Bestehens zu den großen privaten Schienenverkehrsunternehmen Europas und betreut das Netz mit neun Tochterunternehmen und zwei Schwesterfirmen in Zentral- und Osteuropa. Der Umsatz betrug 2019 rund 150 Mio. Euro, knapp 500 Mitarbeitende bewirtschaften 80 Triebfahrzeuge.

ELL ist ein junges, internationales Vermietungsunternehmen für Lokomotiven mit Zentrale in Wien und Büros in Deutschland. Der aktuelle Lokomotivenbestand umfasst 152 hochmoderne Siemens Vectron Maschinen für Güter- und Personenverkehre in Europa.

Die ÖBB-Technische Services GmbH ist mit 3.600 Mitarbeitenden an 22 Standorten der größte Instandhalter für Schienenfahrzeuge und den dazugehörigen Komponenten in Österreich.

www.ell.co.at; www.lte-group.eu; www.oebb.at