ÖBB Train Tech startet als neue Marke

Mit dem neuen Logo für die ÖBB Technische Services GmbH (TS) setzen die ÖBB ein weiteres Zeichen in Richtung Internationalisierung.

Die ÖBB Technische Services GmbH (TS) ist das technisches Kompetenzzentrum für Instandhaltung und Weiterentwicklung von Schienenfahrzeugen im ÖBB Konzern. Das Technikunternehmen investiert in den nächsten Jahren rund 400 Mio.Euro in den Ausbau seiner Standorte und in modernste Technologien und setzt außerdem einen inhaltlichen und optischen Akzent: Um noch präsenter und internationaler zu sein, werden die Technischen Services künftig mit einem neuen Logo auftreten: ÖBB Train Tech.Die Rechtsform – ÖBB Technische Services GmbH – bleibt allerdings unverändert.Neu ist der gesamte Werbeauftritt der ÖBB Technischen Services.